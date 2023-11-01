美國一些穆斯林和阿拉伯裔團體揚言，除非總統拜登採取立即行動確保加薩走廊停火，否則他們不會在2024年總統大選把票投給拜登，並暫停對他的政治捐款。

「全國穆斯林民主委員會」（National Muslim Democratic Council）敦促拜登在美東時間今天下午5時（格林威治時間今晚9時）前，運用他對以色列的影響力促成以巴停火。這個團體的成員包括來自密西根州、俄亥俄州和賓州的民主黨大佬，這些州競爭激烈，可能左右2024年大選結果。

在一封題為「2023年停火最後通牒」（2023 Ceasefire Ultimatum）的公開信中，穆斯林領袖矢言將動員「美國穆斯林、阿拉伯裔和立場相同的選民，停止認可、支持或投票給任何贊成以色列侵害巴勒斯坦人民的候選人」。

美國穆斯林民間團體Emgage發現，在2020年大選中，有近110萬名穆斯林參與投票。美聯社出口民調顯示，有64%穆斯林選民投給民主黨籍的拜登，有35%投給共和黨籍的前總統川普。

阿拉伯裔美國人協會（Arab American Institute）估計，有370萬美國人「溯源」於阿拉伯國家；根據今天公布的民調，阿拉伯裔族群對拜登和民主黨的支持率大幅下降。

白宮正忙於化解穆斯林團體和政府內部官員所提出的疑慮。一名白宮官員表示，拜登本月26日會見了數名穆斯林領袖。

拜登已公開反對日益高漲的「反猶太主義」和「伊斯蘭恐懼症」，而穆斯林領袖則表示以巴戰爭必須結束。

「美國-伊斯蘭關係協會」（CAIR）明尼蘇達州分會主任胡笙（Jaylani Hussein） 表示，除非拜登致力結束戰爭，否則他別無選擇，只能在2024年反對拜登連任。

胡笙表示，他是以個人身分發言，並不代表CAIR。美國法規明文禁止CAIR參加政治競選活動。

路透社報導，拜登預計明天造訪明尼蘇達州，以宣傳政府對美國農村地區所做投資，而親巴勒斯坦團體則計劃在明尼阿波利斯（Minneapolis）舉行抗議活動。

拜登2020年以2.8個百分點領先對手，贏得密西根州16張選舉人團票。