彰化縣田尾鄉1處豬舍工地，近日連續遭竊賊闖入偷竊電線，前後共被偷走近100米的電纜線，造成工程延宕，雖然損失金額不大，但場主鄭姓農民擔心更多人受害主動報警，警方經過連日調查，最終在竹塘鄉將涉案的余姓男子逮捕歸案，還來不及將偷來的電纜變賣，就慘遭逮捕。

彰化縣是國內養豬大縣，在縣府的支持下，不少農民開始投入新型豬舍的建置，盼能成為全國養豬產業的指標與模範，田尾鄉鄭姓農民10月投入興建豬舍，不料慘遭宵小鎖定，被偷的電纜線價值將近4萬8000元。

彰化縣田尾鄉1處豬舍工地，近日連續遭竊賊闖入偷竊電線，前後共被偷走近100米的電纜線，造成工程延宕。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

警方很快鎖定45歲的余姓男子涉有重嫌，從監視器畫面發現，其利用工具破壞電線，並沿路收捲消失在畫面中。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

北斗分局海豐派出所所長林儀偉表示，鄭姓民眾興建的豬舍在10月間被小偷連續闖入偷竊，一共將近100米的電纜線遭竊，造成斷電工程延宕，雖然鄭民認為損失不大，但擔心危害民眾生活安全，仍向派出所報案。

林儀偉說，在接獲民眾報案後，立即成立專案小組展開調查，調閱現場附近監視錄影釐清犯嫌身分，很快鎖定45歲的余姓男子涉有重嫌，從監視器畫面發現，其利用工具破壞電線，並沿路收捲消失在畫面中。

據了解，余男並無前科，疑似是最近缺錢花用才鋌而走險，僅變賣一小部分電纜，得手600元。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

最終，擴大調查監視器以車追人，在竹塘鄉將余姓男子查獲到案，並查扣其尚未變賣的電纜線1批，訊後全案依竊盜罪嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦；據了解，余男並無前科，疑似是最近缺錢花用才鋌而走險，僅變賣一小部分電纜，得手600元。

北斗分局分局長吳詠傑表示，呼籲宵小勿以身試法，也提醒民眾若發現有不法行為，請勇於檢舉，警方必嚴正執法全力追查，若有發現可疑人士出沒，可撥打110報案電話請求協助，後續將擴大追查銷贓管道，打擊電纜線竊盜犯罪，以維護轄內良好社會治安環境。