行政院長陳建仁昨在立法院備詢時表示「核電是綠電」，未來核能發展如果有進入到核融合，「可能很快來採用」，令外界質疑是否要改變非核立場。對此，立委洪申翰表示，前總統馬英九執政八年，對尋找高階核廢料的處置方案仍一籌莫展，大家不用片段擷取陳建仁的說法，且以現況而言，核電很難被視為永續能源。

洪申翰說，核電到底是不是綠電，國際有清楚認知，重要的前提是能否找到嚴格具體的高階核廢料處置方案，若談到再生能源的問題，很多人會談到RE100，很多企業會被要求，必須使用百分百的再生能源，但其中不包含核電。

洪申翰強調，以台灣地質條件和現階段的狀況，在找不到處置方案以前，核電很難被視為永續能源。

立委賴品妤說，她的選區範圍很廣，選區過去多年深受核電廠的影響，相當困擾，核一廠雖不在她的圈，但就在鄰近的石門，核四廠在貢寮，身為東北角北海岸的立委，她的態度一致，反對核電、核電廠和核四，核電廠長期造成民眾非常深的困擾，這些風險都是不爭事實，希望大家正視民眾的困擾跟苦難，而不是當成政治劇碼。