Kevin Durant and the Suns really choked against the team we blew out by 100 points



Are we supposed to be scared of this team? Lmao 😭 pic.twitter.com/pBFMrdI14C — Beastbrook (@Beastbr00k0) November 1, 2023

太陽1日坐鎮主場交手馬刺，儘管一度取得最多20分領先，馬刺小將末節應對得當，靠著杜蘭特（Kevin Durant）末節發生掉球致命失誤，讓馬刺打進最後一擊並完成20分大逆轉，終場115比114擊退太陽收下本季第2勝，杜蘭特生涯27000分里程碑以失利收場。

雙星連續3場比賽缺陣，太陽持續由格雷生艾倫（Grayson Allen）、艾瑞克戈登（Eric Gordon）聯手杜蘭特，首節開局先打了4比0，馬刺老教頭感覺不對趕緊喊了暫停。文班亞馬（Victor Vembanyama）首次接球就遭杜蘭特下手抄走，儘管馬刺改採區域聯防應對，太陽依然能找到突破口，首節打完27比18處於領先。

太陽次節以10比2攻勢開局，領先優勢不斷擴大，在格雷生艾倫連續三分球命中帶動下，半場結束太陽63比45大幅度領先馬刺，半場數據來看，太陽三分球命中率高達5成，尤其格雷生艾倫5投4中，半場拿下全場最高的16分，文班亞馬則掙扎許多，6投1中只攻下6分。

易籃後，文班亞馬終於投進本場首顆三分球，馬刺持續追分，一度將落後縮小到個位數，不過渡邊雄太連續命中三分球澆熄馬刺追分氣焰，太陽帶著95比82比數進入末節。

趁著杜蘭特休息之際，馬刺瓦塞爾（Devin Vessell）、凱爾登強生（Keldon Johnson）輪流砍分，決勝節剩下5分鐘追回5分差，但太陽依然維持主動權，讀秒階段文班亞馬接連進球，馬刺落後1分，剩下7秒時杜蘭特後場持球，雖然遭對方騎在身上，但裁判沒有吹判，杜蘭特頭上甚至出血，凱爾登強生抄球後長驅直入拉桿上籃得分，馬刺取得全場唯一一次領先，太陽最後進攻機會由杜蘭特執行，最終中距離跳投未果，由馬刺驚險收下勝利。