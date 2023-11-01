內政部近日公布全國姓名統計分析，引起網友熱議，台南地方粉專將其製成圖表，發現相鄰縣市愛取同樣名字，雙北地區以「家豪」和「淑芬」佔多數；中彰投和雲林是「家豪」和「淑惠」；花東則是「志偉」及「秀英」，有趣的圖表讓網友笑翻天，直呼「中彰投雲是真愛，男女最常見名字都一樣。」

內政部公布，台灣民眾前3大常見名字，男性依序為家豪（1萬4038人）、志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）；女性依序是淑芬（3萬1879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7487人），值得關注的是「家豪」自2012年起、「淑芬」從2010年起，連續奪得第一。

臉書粉專《台南式 Tainan Style》將內政部的統計做成圖表，發現許多相鄰縣市取名相同，像是雙北地區男性和女性的命名以「家豪」和「淑芬」佔多數；中彰投和雲林是「家豪」和「淑惠」；花東則是「志偉」及「秀英」。

圖文曝光，網友笑瘋，「家豪統治半個天下」、「家豪真是夠了」、「在路上叫家豪會有多少人回頭」、「濁水溪以北快要被家豪統治了」、「中彰投雲是真愛啊！」、「算命老師快出來面對」、「怎麽這麼多我朋友啦」、「腦袋浮起好多認識的臉。」