民眾黨總統參選人柯文哲今召開「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，他批評，民進黨意識型態妨害國家，先把核電停掉，再強迫再生能源成長，裡面就一大堆弊端。（楊亞璇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今召開「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，他批評，民進黨意識型態妨害國家，先把核電停掉，再強迫再生能源成長，裡面就一大堆弊端，他很期待民進黨總統參選人賴清德出來說2025一定要非核家園，「太棒了，只要講這句話保證被電到死，看他敢不敢出來講」。

對於再生能源規畫要如何達到，柯文哲表示，他倒覺得要務實，應該是再生能源上來再把核電拿掉，還有一點，在未來會不會小型核子爐成功，甚至核融合，很難預測未來10年怎麼做。

柯文哲指出，將來所有產業發展兩個原則，遵守市場原則、風險管理，民進黨意識型態妨害國家，先把核電停掉，再強迫再生能源成長，裡面就一大堆弊端，如果按部就班，該怎麼做就怎麼做，再生能源成長，OK了再把核電停掉，這樣不是很好嗎？

柯文哲說，叫他規畫5、10年有把握，若規畫20年後，核融合會不會出來都不曉得，氫電池要發展到什麼程度不知道，有時候且戰且走，大概知道方向，過程中保持理性務實科學。

他表示，如果在科學就知道這不對，2025非核家園，請賴清德出來講，「你真的要這樣幹嘛？你確定嗎？講大聲一點」，他很期待賴清德出來說2025一定要非核家園，「太棒了，只要講這句話保證被電到死，看他敢不敢出來講」。

柯文哲也提及，其實後面還有更狠的話，「你是不是反對蔡英文2025非核家園，你也認為從頭到尾就是一個騙局？讓他們兩個先矛盾」。

另外，經濟部長王美花說，魚電合可以帶給漁民更多收益，魚種高品質高單價，要柯文哲不要因為選舉隨便抹黑。柯說，時間是檢驗真理的唯一標準，拿數據出來就好了啊。

柯文哲舉例，什麼民進黨社會住宅蓋多少，他說不要講那麼多，開工幾戶、完工幾戶，其他都不要講，一樣嘛，拿數據出來，收益多少，很簡單，那都有課稅表，那地方產值多少，拿出來講。