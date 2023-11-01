張書偉大方談與謝京穎婚事。（羅永銘攝）

張書偉去年底與林筳諭（勇兔）分手，今年5月認愛29歲的8點檔同劇演員謝京穎，謝京穎曾說兩人一開始就是以結婚為前提交往，1日傳出兩人已準備在12月登記結婚！張書偉今參加「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」時受訪，一臉幸福大方坦承「是真的」，雙方家長已經見過面、正在討論什麼時候要登記，日期還不一定，現在光選日期就一個頭兩個大，他希望在農曆年底前把謝京穎娶回家！

張書偉笑說，「今天早上想說大家怎麼都知道了，不知道是誰曝光的！」對於交往半年就趕著結婚，是否謝京穎有喜？「沒有！也不急啊！」他說交往時間長跟短，跟有沒有確定好準備進入下一步，不太能劃下等號，關鍵在於兩人交往就住在一起、各方面都很契合、都準備好了，「京穎很包容我，我性子比較急，另一半能這樣包容我很不容易」，至於其方面的契合，他則笑著表示：「其他方面不好說！」

張書偉參加「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」，承認跟謝京穎年底前會登記結婚。（羅永銘攝）

被問求婚過程，他說：「其實沒有正式求婚，沒有鑽戒、什麼都沒有。我比較無聊，有一天晚上覺得兩人都準備好了，就開口。鑽戒還在準備中，給我一點時間。」當時兩人在床上，他就從抽屜拿了戶口名簿，跟謝京穎說「這個空格，你願不願意填滿它」，「她說願意，沒有考慮。有感動啦，但沒有哭」。

謝京穎曾說自己很重視儀式感的人，張書偉說，「我沒這麼儀式感，她是需要儀式感的人，但能接受我這種儀式。我們求婚前相處就很像是很夫妻了，沒有因為拿了戶口名簿就變不一樣」，因為養了兩隻貓咪，早就一直互稱對方爸比、媽咪。至於雙方家長見面也不覺得突然，因為他一開始就很常跟她父母碰面，她也常陪他回老家，已經很熟悉。

張書偉參加「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」暖身。（羅永銘攝）

幸福洋溢笑開懷的他坦言很期待，「畢竟自己沒走入家庭過，雙方家長見面是很特別的感覺」，至於婚禮？他說要等登記完之後再計畫，但一定是明年，今年確定來不及，他還笑說：「今天不是來打球，是來請益的。因為現場有很多對成功模範夫妻， 可能先問謝坤達！之前坤達就知道，因為有先問他很多關於結婚、登記的東西」。張書偉今在羽球場邊暖身時也跟前女友勇兔自然互動、有說有笑，毫不尷尬。

張書偉與前女友勇兔在場邊暖身時自然互動。（羅永銘攝）

張書偉與前女友勇兔在場邊暖身時自然互動。（羅永銘攝）