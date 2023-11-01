近日校園暴力事件頻傳，特別是學生打老師事件頻頻出現，桃園市等共10個縣市教師工會聯合要求教育部正視此問題，提出具體措施以保障教師的職業安全。

桃園市的國中和高中校園就過去2、3個月內發生4起校園暴力案件，其中還有一名在某高中任教的女老生，為了保護學生不被一名特定學生毆打，自己反而被該學生攻擊。桃園市各級學校教師產業工會（桃學產）於10月中旬揭露這起事件，主責的教育部完全沒有回應，彷彿「學生打老師」只是單一縣市的個案。

宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等10個縣市教師工會 ，對於教育部無視教育現場體系瀕臨崩壞的狀態、一副事不關己的態度莫不感到憤慨，因此聯合發表聲明要求教育部擔起修法責任！

桃園市等10個縣市教師工會認為，教育部應正視學校價值體系正在崩壞，正面解決下面問題：

一、教學現場教師可能面對暴力家長、學生重大違規時，教育部有何具體措施保障教師及其他學生免除可能遭受的身心威脅？

二、當教師已經面臨暴力威脅、甚至身心受創時，教育部有何具體作為來支持教師，協助教師，讓教師受到應有的職場安全保障？

三、學校依「輔導管教注意事項」要求家長到校協助或配合帶回管教，但家長卻不配合時，教育部有何具體策略落實「輔導管教注意事項」的相關規定？

四、「輔導管教注意事項」的完人標準，加上「校事會議」事無大小的調查制度後，老師被以顯微鏡檢視一切所為。家長、學生動輒投訴，教師動輒得咎，均不利於教師進行輔導管教。教育部應慎重檢討「輔導管教注意事項」的內容，與「校事會議」的方向。避免因噎廢食，反而成為校園暴力事件增加的推手。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。