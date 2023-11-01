曾改判蘇建和3死囚無罪而聞名的前台灣高等法院法官、律師江國華因協助北韓載送4萬噸無煙煤轉賣越南台商，被判刑1年，緩刑5年確定，律師懲戒委員會依照《律師法》規定，認定江國華因案被判有罪確定，有懲戒必要，決議江國華停止職務10月。依法，江若不服，可向律師懲戒覆審委員會請求覆審。

現年70歲的江國華，為司法官21期結業，曾擔任高等法院法官兼書記官長，他曾擔任高院再審蘇建和3死囚案的合議庭受命法官，首度逆轉改判3人無罪，並當庭釋放，而名噪一時。

身兼律崗、黑航律控公司實際負責人的江國華與兒子江衡，被控2017年租用大陸貨輪至北韓南浦港載運價值300多萬美金的無煙煤4萬多噸至越南錦普港外海，佯稱越南煤販售台商，並偽造航行日誌、交易發票等，台北地檢署調查期間曾諭知江國華以100萬元交保，並對江衡聲請羈押禁見。北檢依偽造文書等罪起訴江國華父子及台商3人。

2020年，高院依2個行使偽造私文書罪，判江國華應執行有期徒刑1年、緩刑5年，並須向公庫支付新台幣100萬元確定。

江國華目前仍具有律師資格，依《律師法》規定，律師涉犯最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，且有罪確定，律師懲戒委員會得命其停止職務。

律師懲戒委員會認為，江國華涉及刑事犯罪，有罪確定，違反《律師法》、《律師倫理規範》相關規定，有懲戒之必要，決議將江國華停止執行職務10月。