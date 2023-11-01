陳以涵醫師表示，化療藥物的進步幫助晚期乳癌病人，獲得更好的治療成效。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

一般外科陳以涵醫師及血液腫瘤科黃明立主任跨科合作，幫助晚期乳癌病人獲得良好的醫療。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

當乳癌惡性細胞經由血液及淋巴擴散腦部、肺臟、肝臟、骨頭等器官，即為第4期乳癌。苗栗縣大千綜合醫院乳癌治療團隊表示，過去在治療上大多採取消極保守的症狀支持療法，但隨著藥物發展日新月異，以及跨科整合、多重模式的治療，讓第4期乳癌的5年存活率從不到10％，提升至25％甚至更高，同時也大幅改善病人的生活品質。

大千綜合醫院乳癌治療團隊一般外科醫師陳以涵及血液腫瘤科主任黃明立分享2位第4期乳癌的案例。

72歲的楊姓婦女因左側乳房紅腫疼痛而就醫，經超音波檢查發現，左乳頭下有一不規則腫塊約5公分，粗針穿刺切片檢查確診為乳房惡性腫瘤，病理報告分析呈現Her-2強陽性，且正子電腦攝影顯示肺部及多處骨頭轉移。經過6次化療合併雙標靶藥物之後，乳房腫瘤及轉移病灶大幅縮減，再接受手術切除，目前恢復良好，並持續藥物治療控制中。

另位49歲周姓婦女，因為呼吸困難到急診就醫，胸部X光顯示左側胸腔有大量的肋膜積水，經檢查後發現為左側乳癌合併肺部及骨頭轉移，病理報告顯示為三陰性，在使用數次化療組合藥物之後，腫瘤從8公分縮減至4公分，肺部和骨頭的轉移病灶也有顯著改善，經由手術治療後，持續在門診使用口服化療藥物控制病情中。

陳以涵醫師表示，早期乳癌治療可先以手術切除後，再輔以放射線治療或化學治療，然而第4期乳癌則會因腫瘤轉移到其他部位而出現不同的症狀，例如轉移到骨頭會有疼痛感甚至病理性骨折、轉移到肝可能會引起腹水或肝衰竭、轉移到腦部則可能發生肢體無力、頭痛和抽蓄等症狀。

此時就無法以手術治療，必須先以化療藥物讓腫瘤縮小，後續才能搭配手術切除。所以，化療藥物的進步能幫助晚期乳癌病人獲得更好的治療成效。

黃明立說，隨著乳癌藥物的持續研究與開發，包含抗血管新生藥物、PARP-1抑制劑、抗體藥物複合體等，即使是轉移性乳癌的生活品質與疾病控制，都能得到顯著的提升與改善。因此，面對癌症時，不要忌疾諱醫，配合醫療團隊的專業治療與建議，並保持正向的心情，才是治癌的不二法門。