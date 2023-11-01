金門2018-21年間「維護傳統建築風貌獎助案」評選出爐，今日由副縣長李文良(中)頒獎表揚45件優良成果。（圖／讀者提供）

縣府設立「維護傳統建築風貌」獎助案以鼓勵更多傳統建築的持有者及修繕匠師，攜手合作持續推動傳統建築工法及匠藝的傳承。（圖／讀者提供）

金門縣政府多年來秉持維護地區獨特建築文化風情、保存傳統價值觀念之使命，特別設立「維護傳統建築風貌」獎助案。2018-21年間修繕成果評選出爐，共有45件優良案件獲獎，今(1)日上午隆重舉行頒獎典禮，由副縣長李文良親自表揚，期鼓勵更多傳統建築的持有者及修繕匠師，與縣府攜手合作，持續推動傳統建築工法及匠藝的傳承，使金門在我國傳統建築文化保存、維護領域中的標竿地位得以更加凸顯。

李文良表示，自2001年自治條例立法以來，縣府總計已在傳統建築風貌維護工作上投入超過新台幣10億元的預算，並完成多達735棟傳統建築的整建維護工作，成績亮眼。且二十多年來，縣府也一直致力於保存和傳承地區富有特色的文化風俗和傳統建築，這些具體有形的文化成果是金門的根，也是邁向未來的關鍵基石。

李文良指出。此次頒獎表揚2018年到2021年期間被評為優良成果的維護傳統建築風貌獎助個案，特優獎為「金城鎮古城里大古崗14號」的雙落大厝與「金湖鎮新湖里新頭72號」的一落四攑頭古厝，這些獲獎者不但是集結傳統建築持有人、設計單位與營造團隊多方的共同努力而獲得的成果，更是由縣府邀集相關領域的學者專家在數次現地勘查、彼此討論研商後所選出的代表性案例。他們既體現了縣府在推動維護傳統建築風貌方面所達成的階段性成就，亦是金門文化延續與發展的重要助力。

李文良說，他相信這些在技術實踐、風貌維護成果上各有可觀的獲獎個案將會成為日後金門傳統建築風貌維護的楷模，並且引領這項代表地區文化與記憶的重要工程持續發展與前進，金門傳統建築風華定將再現。

縣府建設處表示，此獎項設立之意旨係期望透過傳統建築風貌維護優秀成果的評審與表揚，就縣內積極支持傳統建築原貌保存之建物所有人，以及堅持追求建築風貌維護與施作品質的設計、營造單位給予最直接的肯定。

建設處說明，縣府多年來秉持維護地區獨特文化風情、保存傳統價值觀念的使命，透過各種法制與政策工具，建立維護傳統建築風貌獎助申請機制，以鼓勵地方居民主動參與、支持此一重要理念。一方面期望能為金門地區的文化觀光創造更多的亮點，另一方面也能藉此提供設計單位、地方匠師、工程營造人員更多實際參與及發揮所學的機會，以強化本縣傳統建築修復專業技術人才的培養及傳承，使金門地區多樣而精彩的閩南建築和作為其底蘊的文化傳統得以綿延不斷、持續壯大，實踐「文化立縣」理想的重要里程碑。