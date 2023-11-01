航空貨運進入旺季，華航11月已經調漲1美元，孫剛銀不諱言現在「空運搶很凶」，從上海到到美西、美中上漲2~3美元，空運運價較上月上漲26％，每公斤達到134元，美東每公斤也漲到169元，甚至還有急單需求，願意付出更高價格。

海運方面，雖然海運營收只占整體15％，但海運貨量也在增加，捷迅大陸有兩個新客戶加入，特殊航線、歐洲貨量都增加。海運價格也上漲，現在航商都有默契，美西因減少供給帶動運價穩定，複製美西南成功經驗，美西北也將跟進，歐洲這次也整組調整艙位，到感恩節前海運可維持反彈。