有些人看似好脾氣，實則並非軟柿子，《搜狐網》分享處女、金牛、巨蟹3星座遇事最沉得住氣，他們在生活或感情上碰到問題，會先隱忍下來，在心中默默拿捏，直到被逼到臨界點，才會出手逆擊對方。

▌處女座

處女懂得禮尚往來，在感情中他們比較隱忍，面對戀人一連串問題，並不會很快表現出不滿或嫌棄，這並非是處女記仇，只是他們的記憶力太好了，好與壞都記得很清楚，然後在心裡默默給你打分；他們很能沉住氣，但是不代表是一個軟柿子，到了分數低到不及格時，他們可能會一次性將失去的全部討回來。

▌金牛座

金牛比較憨厚老實，在生活中他們不太願意跟人產生矛盾，即便別人對不起自己，也未必立刻展現出敵對的姿態。他們外表隱藏得很好，不代表內心沒有想法，他們內心的活動一般人根本看不出來的。

▌巨蟹座

巨蟹很能沉得住氣，因為本身自帶「殼子」，一旦遇到危險，就會趕緊躲在安全地帶，不去與人爭論。一般來說，他們行事謹慎，不願意跟人正面起衝突，如果他們覺得場合不合適，即便觀點不一致，也會隱忍不發，但巨蟹也是會「崩潰」的，但是這個過程往往十分漫長。