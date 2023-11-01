擁有一口潔白牙齒是每個人的夢想，但牙醫師提醒，只要有顏色的飲品都會導致牙齒染色，一般人會先想到咖啡、茶這類有顏色的飲料，但事實上，若飲料同時有顏色與酸的成分，色素更容易附著在牙齒表面，因此若顏色深的碳酸飲料更容易使牙齒染色，且無論顏色深淺、甚至無糖，過度飲用，都可能危害牙齒健康。

牙醫師盧滄洲在其臉書粉專分享容易會使牙齒變黃的4種飲品：

1. 咖啡：咖啡本身含有較重的色素和雜質，因此飲用後容易產生牙齒汙垢或染色效果。

2. 茶：茶不僅含有酸性物質，還含有丹寧酸，這些物質會使污漬容易附著在牙齒上。喝了茶水後，不會立即使牙齒染色，但是喝茶的頻率越高，牙齒遭染色的機率也越高。

3. 紅酒：紅酒是一種含有色素和單寧酸的酸性飲料。雖然適量紅酒對身體有益，但會讓牙齒不在潔白。此外，儘管白酒的顏色較淡，但它同樣對牙齒不利，因為白酒也含有單寧酸與其他酸性物質，這些物質會使色素更易附著在牙齒上。

4. 碳酸飲料：碳酸飲料含有酸性物質和色素，更容易使牙齒染色。而且，無論飲料的顏色深淺或是否為無糖飲料，過度飲用，都可能對牙齒有害。

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