新北市代表隊參加全國運動會成績亮眼，總共奪得60金56銀76銅共192面獎牌的優異成績，榮獲縣市總排名第二名副總統獎，新北市代理市長劉和然今（1）日在市政會議頒發8700萬的獎助金，公開表揚及感謝選手、教練們及行政團隊的辛勞，期許大家明年再創佳績。

全國運動會10月26日在台南市圓滿落幕，新北市體育處說，新北市代表隊表現亮眼，亞運選手林郁婷、羅嘉翎、陳玟卉、連珍羚、丁華恬、湯智鈞、雷千瑩等皆獲得金牌，田徑選手周庭印在10000公尺及3000公尺障礙雙金入袋，為自己的全運會生涯累積11面金牌。

體育處說，另外陳彩娟在女子全能破大會紀錄，射擊男子組楊子謙10公尺空氣步槍個人賽破大會紀錄，舉重也有多位選手創大會紀錄；角力選手鄭凱文及林銘軒完成8連霸，柔道選手連珍羚完成7連霸，柔道選手蔡明諺、射擊選手徐曉如、划船選手黃義婷完成5連霸的紀錄。

劉和然表示，這次新北市代表隊共有967名隊職員，參加34個運動種類，陣中包含多位亞奧運國手及爭取連霸的績優運動員，合力為新北市奪下192面獎牌，奪得佳績的新北市選手，頒發30萬，還有連霸獎金，另外核發43萬2000元整訓練補助金。

劉和然並提到，新北市自2021年起陸續與企業完成職業運動隊等冠名合作，由企業挹注社會資源、政府提供行政資源，完善新北市4級人才培育體系，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職，讓運動成為職業，也協助輔導退役選手轉職學校專任教練、校園社團指導老師及媒合運動中心相關職務，將運動人才根留新北。