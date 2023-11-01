廖柏雅柏林刺青，提前前三個月預約。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅與大學同學一起刺青『柏林三隻小雞』。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅當年求學比現在胖13公斤。（喜鵲娛樂提供）

柏林景點『施普雷河遊船』。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅最近除了籌備新專輯，更在10月中遠赴柏林參加大學同學的婚禮，飛行加上轉機，花了超過24小時才抵達。廖柏雅大學就讀於美國茱莉亞音樂學院，這趟婚禮也成了暌違10年的同學會，婚禮上同學們各自演奏自己最擅長的樂器，席間同學曬出廖柏雅求學時期的青澀照，比較之下竟然與現在的體重相差了13公斤，他當時83公斤，廖柏雅也自嘲自己這幾年真的有吃比較少了。此行廖柏雅也跟同學們一起在腳上刺了「三隻小雞」的可愛圖騰，紀念這段深刻又難得的友誼。

廖柏雅同學的婚禮舉辦在德國一座非常古老的城堡「施洛斯德雷策爾」(Schloss Dretzel Genthin)，超過百年歷史的城堡，需要坐4個小時火車才能抵達，一行人在城堡裡住了兩天一夜，大家一起幫忙清理桌椅、煮飯採買，廖柏雅笑說根本是來工作的。新娘也在結婚前特別安排了一整天的單身派對行程，到柏林景點施普雷河遊船(The Spree boat tour)、密室逃脫、雷射槍戰生存遊戲…等。

特別一提的是，大家還相約組成「柏林三隻小雞」賣萌刺青團，由於圖騰小雞在柏林非常受歡迎，廖柏雅提前3個月就先預約，在左小腿上刺青，打趣說自己是刺青圖裡中間打籃球的那隻小雞，「對我來說小提琴是生活的一部分，但不是全部，所以我選擇了平時很喜歡的籃球，比較可愛，也象徵著做自己喜歡做的事。」

這趟柏林之旅，廖柏雅感性說道：「很開心見到老朋友！大家已經相隔10年沒有合體表演，印象中上次合體是為了公益表演，10年後還能在好友的婚禮上一起演出大家最喜愛的音樂，內心真的特別感動。」結束完溫馨的柏林喜宴，接下來廖柏雅11／25﹑11／26會出席在臺北流行音樂中心南基地舉辦的「T-KI無限∞偶像祭」演唱會。