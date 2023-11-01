隨著中國加強南海等地的軍事活動，日本盼提升菲律賓的軍事能力以改善日本的安保環境，正在評估首度適用「政府安全保障能力強化支援」（OSA），提供海岸監視雷達等器材。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，相關人士透露了以上訊息。

日本首相岸田文雄預計在11月3日與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談時，商定提供海岸監視雷達及有助提升偵測海洋狀況的「海域意識」（MDA）系統相關器材。

另外，岸田與小馬可仕也預計同意啟動自衛隊與菲律賓軍方之間「相互准入協定」（RAA）協商。RAA可讓雙方人員及裝備出入境手續簡化，並事先規劃聯合演習及其他活動等細節。

若菲律賓跟日本簽訂RAA，將是繼澳洲、英國之後第3個與日本簽訂RAA的國家。

日本政府今年4月創設「政府安全保障能力強化支援」（OSA）新框架，盼藉該框架提供協助、防衛裝備等給理念相同國家的軍隊。若日本政府藉此框架提供菲律賓協助，將成為適用OSA首例。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1121101