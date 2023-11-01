全年車市47萬穩了！隨各品牌新車齊發且加大促銷力道，加上幾款備受市場期待的重量級新車YARIS CROSS、CR-V、X-trail及ZS上市話題性下，10月賞車民眾較9月明顯成長，單月領牌數4.05萬輛，年增11％，月增9％。

新車效益挹注下，國產車單月占比更上升至56.6％。

車業龍頭和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於10月合計登錄13,285輛，市佔率32.8％。其中，TOYOTA品牌旗下COROLLA CROSS於10月熱銷3,078輛，持續稱霸全車種銷售NO.1；同時，甫於9月上市的YARIS CROSS也在10月交出1,424輛的成績，順利承接之前Yaris 的潛在客戶，成為小型SUV新歡；而進口SUV霸主RAV4從第四季起供應開始增加，單月領牌數亦來到1,645輛，續站穩進口車銷售第一的位置；此外，輕型商用車TOWN ACE亦持續創下小型商用車連霸紀錄，全月領牌來到1,540輛。

展望11月，雖然市場仍舊受到國際局勢動盪的影響，不過各主要品牌持續擴大促銷優惠刺激市場買氣下，預估11月全月總市場可達4.1萬輛。今年全年總市場也可望突破 47 萬台的18 年新高水準。