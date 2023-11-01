音樂人劉家昌今(1日)又發文開戰前妻甄珍（本名：章家珍）及兒子劉子千（現改名為：章立衡），抖出甄珍不僅「在旅館竟幫兒子叫妓」，還因怕兒子跟女友跑了，找算命的算出兒子當時女友會剋劉子千事業，逼兩人分手；對此，劉子千表示：「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是痴人做夢！我母親已表達的很清楚，法律程序一定走完！」

劉家昌1日在文中提到，因甄珍過度寵溺導致兒子行為失控，不僅爆出，劉子千在未滿16歲時已在夜晚進出酒吧，酒醉後還毆打浦東公安局長，還有兒子到北京宣傳時，甄珍幫忙買春，還提到，甄珍怕兒子被女友拐跑，就請算命的算兒子和女友的發展，怎料算出女友會剋劉子千事業，兩人因此分手。

此外，在劉子千推出歌曲《唸你》走紅後，劉家昌說，甄珍怕兒子路走偏「切除所有參與唸你的工作人員，她自己來掌控」更補充，自己被甄珍批評愛賭賠掉婚姻，但他離婚時留了20億家產，猜測甄珍至少敗了10億。

對此，劉子千表示：「真對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是痴人做夢！我母親已表達的很清楚，法律程序一定走完！」而甄珍目前尚未做出回應。

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