以巴開戰導致迦薩地帶大批巴勒斯坦人流離失所，以色列曾要求埃及接收巴人難民。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）10月31日揚言，埃及將不惜一切代價保護自己的領土和主權。

據《以色列時報》報導，埃及在1979年與以色列簽訂的和平條約中，限制其在西奈半島駐紮部隊數量，儘管以色列過去曾允許埃及「違反」這些規定，來打擊該地區的伊斯蘭叛亂分子。

在以巴戰事開打後，埃及一直關閉拉法邊界關卡，只允許人道物資進入迦薩。不過，報導指出，接壤迦薩和埃及的拉法邊界關卡，在埃及一側近日有數十輛埃及坦克和裝甲車集結。

另據《華爾街日報》報導，馬德布利在西奈半島軍事領導人、當地部落領袖、議會成員和其他政界人士的集會上表示，埃及準備犧牲數百萬人的生命，以確保沒有人侵犯埃及領土，決不允許出現強迫或犧牲埃及解決地區問題的情況。

然而，《華爾街日報》援引埃及高級官員表示，該國將於11月1日開始，從迦薩接收重傷的巴勒斯坦人，前往西奈北部的野戰醫院接受治療。