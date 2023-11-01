此前Jefferies分析師預測營收成長率為9.3%。

今年1~9月營收總計來到33.4億歐元(約36億美元)，年增17%，成衣部門的銷售成長最快，Miu Miu品牌也快速擴張。

執行長Andrea Guerra說，公司繼續看到業務正面增長的動能，以及對旗下品牌的強烈興趣，這讓公司在第四季處於很好的位置，得以在2023年實現穩定、永續，高於市場的成長目標。

執行長在隨後的電話會議表示，對10月的表現感到滿意，11月和12月更是對業務較為重要的月份。

與競爭對手Gucci一樣，普拉達的時裝和配件特別是在美國市場遭遇到需求放緩的衝擊。

對於普拉達來說，美國市場是表現較薄弱的地區，在1~9月銷售減少了1.3%，然而被亞太、日本，和歐洲地區的優異表現所抵銷。

Guerra說，Prada和Miu Miu品牌在今年漲價了4~6%，2024年也會有類似的漲價趨勢。

他補充說，公司有注意到最近幾週哈馬斯(Hamas)和以色列之間的衝突，導致主要的大城市出現緊張的示威抗議，但是這種局面並未對業務造成重大影響。

「當然在過去幾週，我們看到全球一些城市出現了由總體地緣政治事件所帶動的稍微緊張局勢。但是我想說，到目前為止，我們還沒有看到根本上的差異」。

普拉達旗下品牌還包括英國的高級製鞋商Church's。