過去研究認為，6600萬年前行星撞地球，野火產生的煤煙引發全球進入冬季，導致恐龍大滅絕，不過最新研究顯示，撞擊後揚起的細塵遮蔽陽光，導致全球無法行光合作用長達2年，才是釀成生物滅絕的主要「殺戮機制」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，6600萬年前一座城市大小的小行星撞擊現今墨西哥沿岸深海，導致恐龍及地球上75％生物滅絕，先前研究認為，撞擊後硫磺溢出，山火產生的煤煙引發全球進入冬季，氣溫驟降，可能是生物滅絕主因。

不過10月30日刊登於《自然地球科學》（Nature Geoscience）的研究指出，撞擊後岩石碎裂產生的細塵被拋入大氣層，可能對生物滅絕發揮了更大作用，這些細塵擋住陽光，導致植物無法行光合作用長達2年。

研究主要作者、比利時皇家天文台（Royal Observatory of Belgium）與布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）行星科學家塞內爾（Cem Berk Senel）表示，撞擊後地球長達2年沒有行光合作用，對生物帶來了「嚴峻挑戰」，導致食物鏈瓦解，引發造成滅絕的連鎖反應。

北達科他州（North Dakota）塔尼斯（Tanis）化石遺址為行星撞地球的情形提供不少線索。

科學家主要是透過電腦模擬行星撞地球後的全球氣候，他們採用過去公開的當時氣候數據，以及北達科他州（North Dakota）塔尼斯（Tanis）化石遺址沉積物蒐集到的新數據來進行模擬。

塔尼斯遺址為行星撞地球後20年的情形提供不少線索，包括當地一顆魚化石揭示，行星是在春季撞擊地球。

這份研究發現，遺址蘊藏的矽酸鹽塵土粒子曾以噴射物的形式被推入大氣層，爾後才又回到地球上。

研究因而認定，撞擊後，這些細塵可能在大氣層停留達15年，全球氣溫可能因此下降達攝氏15度。

塞內爾說，長久以來學界推測主要的「殺戮機制」是極冷，不過光合作用停擺本身也是一種機制。他說光合作用停擺2年後，地球又花了2年，光合作用才完全恢復。