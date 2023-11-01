現行使用牌照稅制也多年未調整，導致同級距內的小排氣量與高排氣量車款繳納稅款相同，呼籲財政部應即刻啟動汽機車輛的稅改工程。（時代力量黨團提供）

立法院時代力量黨團於今（1）日舉行「民眾不是上路財神 汽機車要公平稅改」記者會，立委陳椒華指出，根據全球新車售價調查，台灣新車平均價逼近132萬，成為全球第6貴的購車價格，現行使用牌照稅制也多年未調整，導致同級距內的小排氣量與高排氣量車款繳納稅款相同，呼籲財政部應即刻啟動汽機車輛的稅改工程。

立委邱顯智指出，財政部初估今年我國稅收將超徵至少1000億，政府是否會再次普發現金來討好全民，引發各界討論，但這種亂發現金、全民大撒幣的買票政策對於國家發展毫無助益，應該趁機好好徹底檢討稅制。

陳椒華說，台灣進口車加上關稅、貨物稅及營業稅，與可能另外被課徵的奢侈稅，使進口車的售價越來越高不可攀，若以保護國內汽車產業的角度來看，應協助技術轉型與引進國外人才，不是都以代工組裝為角色，因此黨團已提案主張將17.5％汽車關稅降為 2.5％，讓民眾有合理的進口車價格和多元購車選擇。

陳椒華表示，現行使用牌照稅稅制的級距設計多年未調整，造成同一級距內，小排氣量車款卻須繳納跟高排氣量車款相同的稅款，高價與高排放車輛，與國產車輛費率相同，有違賦稅的公平性，政府應修法，讓有能力購買高價車輛者，為環境付出合理的稅賦額度。

針對機車部分，邱顯智說，全台機車已逾1400萬台，但依現行貨物稅條例，仍將汽機車視為奢侈品，加以課稅，簡直是荒謬到極點，財政部將汽機車課徵貨物稅的主因，歸為移動污染源的緣故，有逾越貨物稅的課徵目的，與燃料費或空污費有重複課徵、收費的嫌疑，不符合賦稅公平合理性。

邱顯智指出，黨團已提案降低汽車的貨物稅外，主張機車免徵貨物稅，以求賦稅公平性。

立委王婉諭認為，現行燃料使用費的徵收採「隨車徵收」，不問車輛實際使用狀況，一律課徵同額的費率，將直接導致汽燃費多徵或少徵的不公平情形，根本違反「使用者付費」與「節約能源」等公平原則，但交通部至今依然拒絕檢討目前的汽燃費制度，簡直和民意作對。

王婉諭指出，黨團本會期已提出將汽車燃料使用費修正為「汽車道路使用費」，徵收方式改為「隨油徵收」，盼真正符合租稅公平原則。