一名網友分享，一對中年夫婦到日本一間超商借用廁所，但剛好廁所故障無法使用，這對夫婦竟情緒失控，先衝到收銀台前找店員理論，女子則是不斷用膝蓋撞擊收銀台，嘴裡大喊著「我要上廁所！」隨後更直接闖入收銀台，脫褲子解放，誇張行徑惹得現場其他消費者驚呼連連，最後更是直接被警察帶走，引起網友熱議。

一名網友在推特上PO影片分享，日本淺草一間LAWSON近日遇到恐怖奧客，一對中年夫婦進入超商想借用廁所，但廁所剛好故障無法使用，未料這對夫婦竟走到收銀台與店員發生爭執，過程中女子不斷用膝蓋撞擊收銀台大喊「我要上廁所！」

之後女子變本加厲，竟然打開了收銀台的門走進去，無視店員的制止，直接脫褲子蹲下尿尿，誇張畫面讓現場客人一片譁然，也讓店員在一旁看傻了眼，立刻報警處理，隨後警察也趕到將女子給帶走。

影片引起廣大網友討論，「為什麼不去周遭店家問看看能否借廁所？」、「這太恐怖了吧！求店員心理陰影的面積」、「好噁心」。另有不少網友則說，影片中的中年夫婦雖然說日文，但聽口音應該不是日本人，「聽到先生看到女子脫褲子以後，隨即喊了一聲여보（Yobo，韓語老婆的意思），感覺是韓國人？」。