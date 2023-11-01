國民黨嘉義市立委參選人張秀華，與黨籍總統參選人侯友宜聯合競選總部1日開張，由張秀華親自為大家介紹、開箱總部空間設計。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委參選人張秀華，與黨籍總統參選人侯友宜聯合競選總部1日開張，由張秀華親自為大家介紹、開箱總部空間設計。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委參選人張秀華說她有信心，將從嘉義市中興路出發，進到立院中興大樓。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委參選人張秀華，與黨籍總統參選人侯友宜聯合競選總部1日開張，現場營造團結氣勢。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委參選人張秀華，與黨籍總統參選人侯友宜聯合競選總部1日開張，現場營造團結氣勢。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委參選人張秀華，與黨籍總統參選人侯友宜聯合競選總部1日開張，張秀華與嘉義市長黃敏惠多年前嫩照曝光。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委參選人張秀華，與黨籍總統參選人侯友宜聯合競選總部1日開張，張秀華除親自為總部開箱，也公布競選團隊，宣布由嘉義市長黃敏惠出任競總主委，透露總部落腳過程有些小曲折，好不容易找到中興路這塊地，恰巧立法院最大研究會館是中興大樓，冥冥之中讓她對勝選更有信心，將從嘉義市中興路出發，進到立院中興大樓。

侯友宜與張秀華聯合競選總部選在中興路426號，今上午張秀華與黃敏惠、黨籍市議員、競選幹部一同焚香祝禱，吉時一到，眾人合力開啟大門，張秀華也一一介紹競辦陳設、牆面布置等，包括主要政見、過往服務案件剪輯、成長過程等，還有從政期間的老照片等。

張秀華表示，原本聯合競選總部選在東區的興業路上，但因土地所屬中油不同意轉租，才改到中興路現址，巧合的是，立法院內最大研究會館就是中興大樓，讓她有信心將進駐到立法院的中興大樓。

張秀華說，現任立委忙著政治鬥爭，連同黨市員議也表態不支持，放任嘉義市的前瞻補助款金額款吊車尾，全台最後一名，嘉義市鐵路高架自籌款未降反增，這種連黨內民代都不認同的立委，市民一定要「下架」她，讓她張秀華來替市民們打拚。

張秀華也公布競選團隊主要幹部，包括黃敏惠任主任委員、後援會總會長蔡金鍊、顧問團團長胡懋麟，有媒體背景的市議員鄭光宏擔任發言人，張秀華說，黃敏惠擔任多年市長，政績顯著，深受市民肯定，有她當後盾，加上蔡金鍊、胡懋麟及議會同仁加持，堅信團結的國民黨必能贏得嘉市立委席次，總統參選人侯友宜也能開出紅盤。

黃敏惠說，侯友宜、張秀華競總成立，今現場十分熱烈，大家眼睛放出光芒，有滿滿的期待，希望可以改變、做最好的改變，呼籲大家有空走入競總，給張秀華、侯友宜更多的鼓勵。