根據主計處112年國人平均薪資，30到34歲，平均月所得約5.77萬；35到39歲，平均月所得則有6.42萬，但在這樣的收入下，真的有辦法買房嗎？頭期款又從哪來？卡友在Dcard上發問，看到許多人分享從0買房的歷程，發現原來這麼多父母都不會贊助、幫忙，並好奇詢問「不資助孩子買房是合格的父母嗎？」，引起熱烈討論。

父母就該贊助小孩買房？網友一面倒回應：父母沒負債、平安健康就很好了

原PO認為，父母出生的年代正值經濟蓬勃的年代，存款有幾百萬盈餘相當正常，認為沒有的話，當年就不該生小孩。對此網友大多一片倒回應，「照我的理解父母資助到高中畢業就合格了，至少我是這樣」、「只要父母有提供一個安穩的生活讓我長到成年，就是合格父母了，我想要什麼生活自己想辦法解決」、「沒有應不應該，有就感謝，沒有就加油自己買」，但也有網友認為「沒錢就別生孩子，害人（孩子）痛苦一輩子，人不應該是生來受苦的」、「沒有不合格，只是比較自私和見識低」、「有能力的父母基本上都會幫，而且比例蠻高的」。

年輕人買房還會探討哪些問題？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近三個月內「年輕人買房」的熱門關鍵字，許多網友在討論高房價、買不起、房貸、租屋、低薪等。

低薪養成儲蓄理財觀念也能翻身！買房前5大問題必須先自問自答

面臨現在低薪的處境，真的就無法買房嗎？對此《房產溫度計》名家徐佳馨在《買一間會賺錢的房子》書中點出，月薪太低不是理由，花費過高，才會存不了錢，徐佳馨認為「如果不能調整對待金錢的態度，想存錢買房子難上加難」。養成好的儲蓄觀念，才有機會成為有殼一族，不過除了存錢外，徐佳馨在書中還列出買房前必須先問自己的5大問題，包含未來想過怎樣的生活、要選哪種類型的房子、希望居住在怎樣的地區、想和誰住的近一點，以及你的自備款從哪來。

單身貴族與小家庭，兩者的購屋考量不太相同，例如單身獨居者購屋時可考量離工作地點近一點的地方，才能省下更多時間給自己放鬆及充電；另外生活便利性也必須考量進去，喜歡生活機能好的，可能就比較無法享有安靜舒適的住宅環境；小家庭購屋時，小家庭者不如單身者自由，生活要考量的面向也需更廣，例如工作繁忙時，小孩需要請求長輩支援，若兩邊相距太遠，就會變成一種麻煩，而小孩長大後的學區該選哪裡，也是事前該列入考量的，大家不妨從書中提供的5大問題進行評估，找出最適合自己的家。

買房前「問自己」的5大問題

1. 未來10年，你想過怎樣的生活？

2. 透天、套房、公寓或大樓，你喜歡哪種類型？

3. 住宅區、鬧區？你最希望住在什麼樣的地區？

4. 你選擇和誰住得近一點？

5. 你的自備款來自何方？

資料來源：《買一間會賺錢的房子》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年8月2日至2023年10月30日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『年輕人買房』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。