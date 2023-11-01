美國籍YouTuber崔璀璨來台定居7年，2012年開設頻道「Tristan H.崔璀璨」，截至目前為止擁有逾21.5萬人訂閱，除了分享個人日常生活，也喜歡挑戰台語歌曲《落雨聲》、《無字的情批》，甚至在台灣考取機車駕照，台味滿滿形象也深受觀眾喜愛。

日前她在IG和YouTube Shorts分享台灣人過馬路時的習慣，意外釣出多數人共鳴，「這就是台灣人的生活態度」。

美國YouTuber崔璀璨超愛台！台語歌《落雨聲》、交通議題登熱門探索字詞

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年崔璀璨探索概念，可以發現崔璀璨不只以台語歌曲《落雨聲》為人熟知，平時她也喜歡觀察台灣交通，像是台人過馬路時特性、汽機車與行人爭道「行人地獄」等，也讓「台人過馬路」、「先跑後走」、「過半有什麼特權」、「台灣道路交通亂到令人卻步」等字詞登上熱門相關話題。

台灣人過馬路「先跑後走」？崔璀璨實測驚呼：我講中了

美國籍YouTuber崔璀璨近日在社群平台上分享「台灣人過馬路」，當看到小綠人倒數時都會著急跑著過馬路，不過小綠人變成紅色停住後，多數台人都會慢下來走路，讓崔璀璨好奇「請問在台灣過半有特權嗎？台灣人過馬路...you can’t unsee it（你不能不看）」，她也在路旁實測證實，不斷驚呼「我講中了耶！是不是？」

IG觀看次數逼近4百萬！網揭台人過馬路慢下來3原因

該則短片不僅在YouTube擁有高達82萬次瀏覽量，IG也有逾384萬人次觀看，網友心有戚戚焉回應，「當你跑到一半時，發現今天的運動量已達上限」、「作為一個不是很勤勞的人，看到秒數小於10就會乾脆站在原地等下一個綠燈，跑起來好累喔」、「哈哈哈，大部分是跑到一半就沒力了啦」，也有網友有感而發表示，「其實開罰車子未禮讓行人應該的，但普遍行人的素質也需教育」、「有跑就很感恩了。不要慢慢走滑手機都很感恩」、「反正已經來不及了，就慢慢來吧...這就是台灣人的生活態度」。

此外，不少人分析台灣人慢下來的原因，「哈哈真的，我也會這樣，意識到可以安全通過就放鬆了」、「還有一個原因是，當你快走完的時候看到對向紅燈結束還有10秒，代表他們10秒後才會起步，所以就可以慢慢來囉」、「因為紅燈以後，另一邊車子大概還要10秒左右才能通行，目測距離如果走得完的話，就不會用跑的」、「因為快走的那一段是順向等候的車，避免擋到趕緊過，然後慢的那一段是對向來車，遠遠會看到你，加上距離跟現在斑馬線行人優先，所以走慢點就算燈號到也是行人優先」。

不過《DailyView網路溫度計》小編也要提醒大家，過馬路時還是要遵守交通規則，紅燈停、綠燈行，綠燈時行人應走斑馬線、人行穿越道，才能保護自己也保護他人唷！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月31日至2023年10月30日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『崔璀璨』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。