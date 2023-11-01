鏡新聞11/1日公布最新民調(製圖/中時新聞網)

2024大選接近，藍白總統參選人柯文哲與侯友宜、國民黨主席朱立倫昨(10月31日)晚間會面，對於總統人選方式並未達成共識。然而，近期藍白合話題天天佔據新聞版面，雙方不斷放話。《鏡新聞》今(1日)公布最新民調，結果顯示高達五成(51%)民眾看衰藍白不合不可能共推一組候選人，32.1%認為有可能；經交叉分析，以台灣民眾黨支持者最為樂觀48.7%，近過半民眾認為藍白會合作共同推出一組總統候選人。

至於若藍白成功整合共推一組，該民調結果顯示20.4%認為前高雄市長韓國瑜功勞最大、柯15.4%次之、侯12.3%、僅6%認為朱有功勞；反觀如果藍白合破局，誰要負最大責任？有32.1%未表態，但認為柯要負最大責任23.1%、朱22.5%次之，侯8.2%、柯競辦執行長金溥聰5.5%，韓4%；經交叉分析，38.2%國民黨支持者，認為柯文哲是為藍白合破局負最大責任，泛藍族群則有32.1%，在藍營族群中柯文哲儼然成為藍白合破局的頭號戰犯。

該民調是由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查，調查時間是10月29日至30日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾，有效樣本為市話541、手機539 人，共1080 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。