早有端倪？侯營高層嗆柯媽寶 他揭內幕：再談恐撕破臉 @ChinaTimes

國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜跟民眾黨總統參選人柯文哲昨深夜會談，結論是柯喊若無新方案「 不用再談」。而國民黨桃園市議員黃敬平其實日前已透露，藍白兩黨，再談下去恐怕會撕破臉，並解釋侯友宜辦公室文宣部召集人陳國君在臉書貼出「媽寶」2字的原因。

黃敬平近日在節目《關鍵時刻》表示，藍、白不但沒得談，談下去恐會撕破臉，朱立倫跟柯文哲兩黨主席在10月30日進行黨對黨協商，結果柯媽媽何瑞英跳出來說，兩個人應各選各的，再加上侯友宜近期一直被柯文哲酸，已經讓藍營內部跟侯陣營都忍耐到爆發的臨界點，所以當柯媽媽講出這句話的時候，陳國君才會直接罵「媽寶」。

黃敬平認為，現在藍營對國民黨、民眾黨兩邊的政黨協商，內部是很不以為然，覺得說有什麼好談的，對方已經羞辱到這個地步了，甚至被激怒到藍營支持者都歸隊了，尤其是日前的高雄大造勢，韓國瑜出來之後，幾乎幫侯友宜把人氣、場面做起來，國民黨高雄市的小雞忍不住都嘴角上揚，如吃定心丸。

除此之外，黃敬平還提到，藍營南部有一些派系現在說，如果民眾黨有自信，就自己到高雄這樣去衝。且國民黨內還傳出一個聲音，希望侯友宜跟國民黨中央趕快提副手，決定副總搭檔人選，不用再跟柯談什麼。