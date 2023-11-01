「國民初戀」秀智主演的Netflix新劇「我的女神室友斗娜 」上週開播後就熱度不斷，Netflix上架當天便穩坐熱播冠軍，收視及討論度都居高不下。這部劇不僅有甜甜的姐弟戀，秀智在劇中的「公主切」髮型也在韓國掀起一股熱潮，韓妞們都爭相拿著秀智的劇照指定要做同款髮型！

「我的女神室友斗娜 」在開播前就有極高的討論度，因為這是秀智睽違兩年回到螢光幕前的作品，該劇改編自人氣漫畫《愛上姐姐的理由》，故事講述一名大學生李元峻（梁世宗 飾）和一位曾經是人氣Kpop偶像的斗娜（裴秀智 飾）一起合租的生活，並在相處的過程中漸漸譜出一段姐弟戀曲。

本劇的看點除了令人心跳加速的曖昧戀情，也聚焦在斗娜從當紅明星突然宣布引退的謎團上，劇情中撲朔迷離的多條故事線更加引人入勝。

開播前就引熱議 一上架馬上飆到聲量最高峰

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看到，《我的女神室友斗娜》近一個月的總聲量高達4,984筆，出現兩個高峰點，其中一個為10月4日，共154筆，當天Netflix發布了該劇的正式預告片，睽違兩年出演浪漫韓劇的秀智吸引了大眾的關注。

自10月20日開播後，該劇聲量一路攀升至最高點541筆，10月22日全劇9集全數上架至Netflix後，網友們熱烈討論全劇劇情，且網路上已經出現多篇專業影評。

純慾穿搭小心機 跟著女神剪同款「公主切」

劇中秀智亮眼的外貌，也是該劇的最大看點之一，凡是斗娜穿的芭蕾風（Balletcore）小背心、夾的愛心大髮夾還是獨特的公主切髮型，都是現在韓妞們爭相模仿的素材。

這股由秀智帶起的「公主切」熱潮，是額前厚切齊瀏海搭配剪到嘴角附近的長瀏海，不僅能很好地修飾臉型，也能讓五官更突出，是兼具少女感和輕微冷豔感的一款髮型。

「公主切」主人公非斗娜莫屬 被網友封為「純慾天花板」

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看到，「公主切」的探索概念出現了「我的女神室友斗娜」、「李斗娜」和秀智的IG「skuukzky」，可見公主切髮型確實是因為秀智在新劇中頻繁亮相帶起熱度。

另外，公主切熱潮的另一位主人公，還有人氣女團「NewJeans」也出現在探索概念中，NewJeans可說是年輕時代中的流行icon，成員Hanni和Minji充分的展現了公主切髮型的美感 。

值得一提的是，其中有一個概念關鍵字「純慾（純欲）天花板」，這個形容詞是網友為女神秀智所封的，因為秀智清純的臉配上冷冽的公主切髮型，讓她散發出了一種又純又慾的氛圍感，更加讓人著迷。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月01日至2023年10月30日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『我的女神室友斗娜』、『公主切』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。*註2探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。