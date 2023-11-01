新北市義交大隊長許湘鋐（右五）捐贈800支電子口哨，由新北市警察局長廖訓誠（右六）代表受贈。（新北市交通警察大隊提供）

新北市交通狀況龐雜，基層員警交通疏導及管制勤務繁重，顧及員警執勤衛生及健康，新北市義交大隊長許湘鋐慷慨解囊，捐贈800支電子口哨供交通警察大隊及各交通分隊員警值勤使用，取代傳統警哨，由新北市警察局長廖訓誠代表受贈。

電子口哨的哨音可依勤務性質調整大小，瞬間音貝也較高，在執行大型活動疏導人潮、車流時，更凸顯警示及引導的效果。相對對於用路人也更安全。

廖訓誠表示，交通警察主要職責是維護交通執法、交通事故防處與交通疏導，是保護用路人第一線人員，在車輛往來的路口執勤，是非常辛苦而勞累的工作，感謝義交大隊長捐贈這批電子哨給第一線交警同仁，廖局長同時也謝謝新北市義交同仁，每日協助員警共同守護民眾道路安全，為新北市民維護更好的交通順暢環境。

板橋交通分隊小隊長蘇嘉文說，不用吹就可以發出高分貝哨音，員警值勤配戴口罩不必取下，可以防止空氣汙染及流行性感冒。新北歡樂耶誕城即將開城，屆時規畫投入大量警力疏導周邊交通，感謝義交大隊長體恤同仁辛苦，減少同仁長時間服勤的辛勞，兼顧同仁的體力與衛生。

新北市交通警察大隊表示，今年1至8月全國交通故事30日內死亡人數甫公布，新北市較去年同期減少35人，降幅達16.8％，為全國6都降幅比例最多的直轄市，其中65歲以上高齡者減少24人，減幅達52.2％，也是全國降幅最高。