雲嘉南濱海國家風景區管理處1日舉行開雕儀式，處長許宗民（左四）說，歡迎遊客來七股看全世界獨一無二之鹽雕，感受白色浪漫。（張毓翎攝）

台南「一見雙雕藝術季」今年首度在冬天並移師戶外舉辦，請來藝術家陳漢中在七股鹽山創作9座鹽雕作品，展期從12月16日開始，主辦單位雲嘉南濱海國家風景區管理處1日舉行開雕儀式，為活動暖身，遊客在這段期間來訪鹽山，不僅能看作品的創作過程，也有機會實際參與體驗。

雲嘉南管理處所主辦的全台獨一無二的白色藝術展「一見雙雕藝術季」，今天在七股鹽山舉行鹽雕開雕儀式，雲嘉南管理處長許宗民、台鹽公司七股鹽場場長李俊宏與鹽雕藝術家陳漢中共同在高達250公分且堅固的鹽塊中鋸下第一刀，宣告一見雙雕藝術季正式開雕。

歷年雙雕作品均以在地可回收材料為創作素材，今年除了以雲嘉南在地特產－鹽為雕塑媒材，創作雲嘉南獨有的鹽雕藝術外，並以在地所蒐集到的海洋廢棄物、竹蚵架、漂流木等，打造海廢雕塑藝術。

藝術家陳漢中說，這次9座鹽雕作品，其中最大將有5公尺高，這個作品難度很高 ，將會花費20幾天。

為啟發小朋友對鹽雕的興趣與喜好，雲嘉南管理處舉辦「小小鹽雕師」培訓活動，一共有11場次，每場次10人，活動完全免費，採線上報名預約制，將於11月6日中午12點30分起開放線上報名。

許宗民說，一見雙雕藝術季已經舉辦11年，以往在夏天舉辦，今年第12年配合明年「台南400」系列活動、台灣燈會，所以移到冬天，展期將從12月16日至明年3月10日，歡迎遊客來七股看全世界獨一無二之鹽雕，感受白色浪漫。