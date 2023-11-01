一名網友感嘆，當年剛出社會還是個身體強壯的小鮮肉，如今7年過去，他也成了時常腰痠背痛的肥宅，為了健康著想，原PO決定今年生日做一套6萬元的全身健康檢查，另外報名健身課程，他也好奇「大家出社會後最肯花的是哪些錢？」話題引發討論，一票網友都認同把錢花在健康上面，「健康無價，其他的都能省」，另外也有網友點名按摩、旅遊及飲食。

原PO在《Dcard》發文表示，剛畢業進入職場時還是個身體強壯的小鮮肉，7年後的今天已是個時常腰痠背痛的肥宅，為了健康著想，他決定今年生日送自己一套要價6萬元的全身健檢，也報名一堂1400元的一對一健身課程。原PO直呼「現在跟健康相關的支出是我最願意花的，沒有健康哪來快樂呢？」並好奇詢問「大家出社會後最肯花的是哪些錢？」

貼文曝光引發許多討論，大多人都認同原PO，「今年剛滿30歲，身體健康比什麼都重要」、「健康無價，之後也打算去上運動課程，其他的我認為都能省」、「我也覺得是健康」、「按摩錢，出社會後覺得按摩太重要了。」

除了健康以外，不少女網友則願意花錢在外表上，「這幾年發現投資在外表上的CP值比想像中還高，尤其是整牙齒、減肥和醫美，最近在考慮做近視雷射」、「變美的護膚錢，彩妝及保養品。」

另外也有人認為旅遊和投資自己更重要，「出社會最值得花錢的支出是投資自己，無論是技能還是外在」、「對我來說不出去看世界乾脆不要活算了，當然把錢花在提升自己及體驗人生」、「不管出國還是去別縣市玩，心裡層面的健康度也是很重要的。」