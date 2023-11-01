醫療和安全消息人士今天表示，埃及正準備經由拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），從遭到猛烈砲轟的加薩走廊（Gaza Strip），接收受傷的巴勒斯坦人前來治療。

以色列無情轟擊哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊，加薩衛生部表示，已有8500多人因此死亡，其中包括3500多名兒童。

以色列官員表示，這些攻擊是為了回應10月7日哈瑪斯武裝分子滲透到以色列南部、造成1400人死亡的突襲，其中多數死者是平民。

埃及阿里什（El-Arish）一名醫療官員告訴法新社：「醫療團隊明天（週三）將到達過境點，對（來自加薩）的傷患進行檢查…判定要把他們送往哪家醫院。」

拉法關卡的安全消息人士證實這個訊息。

埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，拉法關卡將於明天開放，接收一些受傷的巴勒斯坦人。

這位醫療官員補充說，將在西奈（Sinai）北部、距離拉法約15公里的希克祖威鎮（Sheikh Zuweid）建造面積1300平方公尺的野戰醫院，接收受傷的巴勒斯坦人。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1121101