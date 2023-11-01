聯合國伊朗人權問題特別報告員今天表示，以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭讓支持哈瑪斯的伊朗更膽大妄為，恣意在國內進行「鎮壓」。

聯合國伊朗人權問題特別報告員芮曼（Javaid Rehman）表示，2022年9月伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被指違反嚴格的女性穿著規定而遭到道德警察逮捕，並在拘留期間死亡，引發大規模抗議活動後，伊朗正在對信譽喪失做出回應。

芮曼在伊朗全國民主聯盟（National Union for Democracy in Iran）主辦的華盛頓圓桌會議上表示：「他們已在計劃進一步鎮壓。」

他說：「就當前的危機而言，他們感到更加大膽，因為他們相信，透過成為或聲稱成為…巴勒斯坦運動的支持者，他們轉移了內部批評和內部鎮壓。」

最近，17歲的加拉旺德（Armita Garawand）去世，讓一些伊朗人回憶起艾米尼之死。

加拉旺德10月1日在德黑蘭地鐵發生的事件中受重傷，活動人士表示，加拉旺德因未戴強制性頭巾遭女警逮捕，和女警爆發衝突。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1121101