全球最大的工業安全、消防與職災防護展「德國杜塞道夫工業安全暨消防職災展(A＋A展)」於日前舉行。紡拓會1日指出，國內共有佳和、興采等9家業者參展，展出四日約有760位買主參觀，現場接單金額約65萬美元，未來商機上看700萬美元。

此次參展的國內廠商有佳紡、佳和、合貿、東紡、興采、鼎祐、晨得、昀冠及鼎祥 。全球知名品牌包括Mascot workwear、H／H Workwear、Deltaplus、Snickers、Wurth及Portwest等都有蒞臨商洽。

紡拓會指出，享譽專業領域七十多年的A＋A展兩年展出一次，據主辦單位表示，2022年後各項疫情管制逐步回歸正常，實體展參展及參觀人潮回流，本屆計有58個國家的2,200家廠商參展，吸引約62,000人次買主參觀，本展已恢復至疫情前的展覽規模及盛況。

從本屆參展廠商及參觀人數的熱絡，看得出來工業安全及防護用紡織品已走出疫情的陰霾，更上一層樓。紡拓會指出，台灣廠商有機會將創新產品介紹給更多的買主，使買主了解台灣紡織品的優勢及品質，繼而願意建立雙方合作的新契機。

紡拓會強調，紡織產業的發展趨勢與服飾應用，已不再只注重於穿著的機能、美觀及舒適，消費者已趨向著重以個人防護為主要考量的消費型態，台灣紡織業界也以兼具安全、舒適及具防護作用的機能性紡織品作為未來生產及行銷的目標。

為提供業者有效開拓歐洲安全防護類型紡織品之展示平台，紡拓會明年將組團參加於2024年4月23-26日舉辦的德國法蘭克福國際產業用紡織品展，將邀更多國內廠商參與。