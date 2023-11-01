嘉義市衛生局與在地26家醫療院所合作，呼籲家有幼兒的家長加入「幼兒專責醫師制度計畫」。（呂妍庭攝）

中央宣布自11月1日起全面推動「幼兒專責醫師制度計畫」，嘉義市衛生局已與在地26家醫療院所合作，將有36位小兒科醫師、4位家醫科醫師，共同為寶寶量身打造「個人化健康管理」，呼籲家有幼兒的家長加入「幼兒專責醫師制度計畫」，守護嬰仔的健康。

嘉市衛生局長廖育瑋表示，每個寶寶都是父母的心肝寶貝，平安健康成長是所有家長的心願，也是市府團隊持續努力的重要目標，尤其3歲前是幼兒培養健康體魄的黃金時期，必須思考如何運用在地豐沛醫療資源，藉由醫師主動關懷，與爸爸媽媽形成良好夥伴關係，一同負起咱嬰仔健康的責任，讓幼兒能平平安安健康長大。

衛生局今年3月向衛生福利部申請「幼兒專責醫師制度計畫」，整合政府機關資源及轄內院所相關幼兒健康照護醫療資源，結合26家醫療院所，將有36位小兒科醫師、4位家醫科醫師擔任專責醫師，定期檢視嬰孩身體發育與行為發展，依不同發展提供各成長階段所需健康照護諮詢，並貼心提醒寶寶「預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟」等各事項。

衛生局說，導入專責醫師制度，若孩子有特殊醫療需求，可盡早協助轉介到相關專業醫療院所，如發現有發展遲緩或高風險家庭，幼兒專責醫師會協助通報轉介，或必要時安排居家訪視，讓各項醫療照護、早期療育等資源，能普及到每個有需要的嬰仔，減輕家長們的壓力與負擔。

廖育瑋說，「幼兒專責醫師制度計畫」收案對象為未滿3歲，且不限戶籍幼兒，分為「指定收案」和「自行收案」類別，指定收案包含高危險妊娠孕產婦所生的寶寶、早產兒、重大傷病及重症加護後需持續照護新生兒、發展遲緩兒及被家暴幼兒，這些孩子會由衛生局分派、媒合至26家醫療院所。

至於其他符合資格幼兒均納入「自行收案」類別，依據衛生福利部最新公布，嘉義市幼兒專責醫師已收案2104位寶寶，完成率達153％，超過2023年1440案目標數，其中有36位為指定個案即高危險妊娠孕產婦及新生兒，銜接孕產婦的健康照護，從生命早期介入，提供可近性及連續性照護，來降低新生兒及幼兒的死亡風險、減少失能並促進健康。

衛生局強調，參加本案父母無需支出額外費用，家長可選擇參與醫療院所，帶健保卡及填寫加入「幼兒專責醫師制度計畫」同意書，就能夠讓專責醫師來擔任寶寶的「醫療管家」，有任何問題可洽衛生局專線詢問。