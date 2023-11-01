33歲大陸男星成毅曾被某個導演批評：「這輩子不要想當演員了 」但他認為自己不被看到是因為不夠優秀，努力拍戲琢磨演技，終於在2020年因《琉璃》禹司鳳一角爆紅，今年夏天又因在《蓮花樓》裡演活了對事物通透放下執念的李蓮花再度爆紅，打臉更多不看好他的觀眾。而他的首部現偶劇《南風知我意》即將在龍華偶像台MOD353頻道全台首播，他飾演的男主角傅雲深，沒有一般霸總的高冷、面癱、厭女、甚至腹黑的個性，反而是全家的團寵與開心果，撒嬌賣萌樣樣來。

劇中主角「傅雲深」與成毅以往飾演的角色差異很大，不論是在個性還是身體上，為了要演出因車禍神經受損而半身不遂，生活無法治理的身障者，成毅請教了醫生、物理治療師，並蒐集資料，像是因受傷導致血液循環不好需蓋毛毯的常識，或是離開輪椅時腿要怎麼抬下來順序，受傷後的心理狀態等，尤其傅雲深悲傷又無神的眼神，不說一句話就可讓觀眾看到心碎，連導演都誇讚成毅的演出具有「共情力」和「破碎感」。

《南風知我意》除了是成毅摔最多跤的劇，也是他拍過最多吻戲，他與張予曦是第三次合作，第二次演情侶，因此也無話不談，有一場讓觀眾看得臉紅心跳的名場面「奶糖吻」，兩人被困山洞，傅雲深安慰著怕黑的朱舊，分享彼此的秘密，情到深處的吻戲，看似甜蜜的這場戲居然拍了一整個晚上，光糖果就吃了四大袋，將近上百顆，親吻鏡頭就拍了70多條。成毅拍完戲後說：「想和傅雲深一樣大膽追求自己喜歡的女孩子，自己和傅雲深一樣都是寧缺勿濫型。」

《南風知我意》改編七微同名小說，講述含「金湯匙」出生的「藥物研發員」傅雲深與「財迷」的「外科醫生」朱舊在偏遠地區進行人道醫療救援，頗有《太陽的後裔》即視感，兩人從「冤家路窄的孽緣」到「情根深重的姻緣」。以「治癒」為主題的《南風知我意》，希望大家可以從親情、友情、愛情各種角度，試著「原諒」、「放下」、「跟自己、他人和解」，明白愛與被愛都是幸福的。《南風知我意》將於11/4起，龍華偶像台MOD353，週末晚間八點。全台首播。