在北韓關閉駐非洲烏干達與安哥拉大使館後，再關閉駐西班牙大使館，並向中國通報有意關閉駐香港總領事館。《路透》11月1日引述多家媒體分析稱，北韓或準備關閉多達25％駐外代表機構。

據北韓官媒《朝中社》30日報導，北韓駐烏干達及安哥拉大使分別在23日及27日，向當地領導人作「告別訪問」。當地媒體稱，北韓駐兩國大使館均已關閉。

西班牙人民共產黨（PCPE）11月1日於官網公布外交文件，稱北韓已關閉駐西班牙大使館，業務將轉交駐義大利使館負責。日本《讀賣新聞》27日則引述消息人士指，北京方面在10月中獲平壤方面通知關閉駐港領事館的計畫，指關閉原因或與香港生活成本高昂有關。

《路透》引述追蹤北韓情勢的韓國首爾新聞網站NK Pro創辦人歐卡洛爾（Chad O'Carroll）稱，北韓準備關閉的駐外代表機構或多達10多家，可能和國際制裁、經濟疲軟等因素有關。他表示，北韓關閉使館可能為「該國幾十年來最大的外交政策調整之一」奠定基礎，這項政策將對北韓的外交接觸、人道主義工作以及產生非法收入的能力產生影響。