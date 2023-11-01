韓國驚悚劇集《Sweet Home》第2季將正式回歸，今（1日）釋出上線日期預告與海報，主要演員包含宋江、李陣郁、李施昤、高旻示將全數回歸，第2季的故事，將從海報中的體育場展開，主要角色離開第1季的社區「綠之家」，踏入外界與其他怪物對抗。

倖存者們聚集在體育場的殘骸上，建立了一個社區，但他們仍然不能放下警惕。不僅如此，所有倖存者不僅需要對抗外部的怪物，還需要對抗內心的變異慾望。綠之家的居民在首季中在建築物內對抗怪物，但現在被迫離開他們的家，踏入外界。世界仍舊混亂，當倖存者們持續變異，並不斷與其他怪物打鬥掙扎時，賢秀是否能成為拯救每個人免受這場噩夢的救世主。

宋江再度飾演特殊感染者車賢秀，預告中，賢秀裸著上身，身上充滿著鮮血，以關在鐵籠的狀態下，被帶到一個神秘的地方，「我們終於見面了」、「你是能終結這一切的救世主嗎？」在這個聲稱一直在等待他的聲音下，賢秀堅定地詢問自己需要做什麼。此時，一大盆鮮血從天而降，淋滿整個身軀，最後那道聲音響起：「車賢秀的第一次MH5實驗開始。」

《Sweet Home》第2季下月回歸，宋江再度飾演特殊感染者車賢秀。（Netflix提供）

《Sweet Home》改編自網路漫畫，導演李應福與編劇金坎比對於該劇的「世界觀」進行了多次討論，溝通第1季的伏筆與第2季的新世界觀。導演李應福分享：「這是一部典型的末日影集。第1季深刻描繪在綠之家這個封閉空間中的緊張和恐懼，而第2季設定在一個開放空間中，帶入全新的角色和怪物，將引起全球觀眾對於新一季的好奇！」

李陣郁更表示：「第2季將與原始網路漫畫有著更不一樣的世界。隨著世界的擴大，將有更多可以讓觀眾思考的內容。」李施昤也說：「在離開綠之家後，角色們將迎來一個廣闊無垠的世界。每個人都將經歷重大變化。也勢必加深了全球粉絲對第2季故事的期待。」該劇將於12月1日在Netflix全球上線。