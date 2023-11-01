開學後銘傳國小各班教室裡，看到小朋友在教室前神采奕奕的進行分享，有的展現自己的螞蟻研究筆記、有的用簡報分享旅遊趣事、有的播放自己剪輯的影片動畫，台下的同學也聽得津津有味，時不時傳來歡樂的討論聲。

除了班級的分享外，學校還舉辦了自主學習全校分享會，校長更是彈奏了暑假中所自學的烏克麗麗，在場師生都感到相當驚豔。六年級林同學分享她的環島計畫，包括出發前的行程規劃，決定停留城市、找景點、確定路程、訂旅館、查看景點票價等，都不假手他人，在父母的陪伴支持下，完成了7天6夜的環島之旅，看見台灣各地的美麗風景，也品嚐在地的許多美食，父母也分享平時學校的活動很滿，但可以在假期讓孩子有更多探索體驗的機會，學習到規劃能力、應變能力，陪同孩子過程中也看見了孩子的成長；三年級何同學剪掉了她留超過30公分的心愛長髮，捐髮給癌症基金會，以一己之力幫助有需要的人，她用照片和文字紀錄了心路歷程，了解癌友的心情，並學會同理心；四年級陳同學對動畫設計感興趣，他每週會製作一支動畫影片，並發布在自己成立的YouTube 頻道，希望跟更多人分享他的創意及頻道。

全校自主學習分享會上，學生於台上分享環島經驗，透過全程自行規劃及父母的支持，學習到規劃及應變能力(圖/台北市教育局提供)

另外至善國中假期自主學習分享會，九年級楊同學利用暑假學習照顧嬰兒，經過一週的練習終於可以使嬰兒平靜下來，深深體會照顧嬰兒的辛苦；導師也分享回饋，藉由班級孩子的自主計畫成果，得知孩子在暑假作了哪些努力，看見孩子完整充實的內容和反省思考，感覺八升九的暑假孩子成長不少，令人感動；家長也發現孩子潛力無窮，能自學剪輯影片、後製配樂並發表分享，樂見孩子自己開發興趣，處在資訊網路的時代，孩子真的擁有世界的未來。

這些靜態作品展和動態發表等多元豐碩學習成果，展現學生假期自主學習歷程，讓人不僅好奇，究竟台北市的學校如何推展自主學習，在經過一個暑假後，學生能有這麼豐富的經驗可以和大家分享。

學生暑假自己規劃、組裝的娃娃屋，分享給同學(圖/台北市教育局提供)

銘傳國小以台北市國小學生假期自主學習2.0說帖，規劃假期自主學習三部曲，循序且有步驟的推動學生假期自主學習。寒、暑假前，引導孩子設定學習目標-教師根據孩子的能力、興趣或優勢智慧，搭建計畫的鷹架，引導孩子擬定目標、決定學習內容，同時，也會向家長溝通理念和做法；寒、暑假中，放手讓孩子去探索體驗-讓孩子找知識、學技藝、探究問題及體驗生活，讓假期成為孩子最棒的自我探索時光，不僅發現學習的興趣，也能培養面對挫折的能力；開學後規劃多元成果分享機制-學生展現了多元豐碩學習成果，包括靜態作品展和動態發表，過程中也看見孩子更多的發展空間，校長更以身作則，參與每次的自主學習計畫與成果發表，帶動學習風氣。

漫漫長假，是孩子們自主學習的探究旅程，台北市於111學年度推動學生假期自主學習2.0，以自發、互動及共好為理念，強調學生是自發主動的學習者，並訂定「台北市國小學生假期自主學習 2.0 說帖」引導各校推動，更強調主動性於學習者身上，並延伸至國中階段參與。由學生自主決定內容和份量，助於學生興趣的探索和體驗，及探索學科以外的世界和知識，也讓學生練習做決定與負責任，培養學生自主學習的能力。在親師合作與支持之下，孩子能善用假期學習時光，譜出美妙的學習樂章，同時給孩子更大、更寬廣的舞台，提供學生更多的交流機會，檢視自己的學習歷程，感受學習成長的喜悅，進而創造校園親師生的共學文化！(台北市教育局廣告)