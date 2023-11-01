民眾關注的第2次「藍白合」協商會議，兩黨總統參選人如何搭配選舉仍無共識，對此南投縣長許淑華1日表示，她認為兩黨3天內就連續進行2次協商會議，顯見雙方都很積極要協商合作，她樂觀相信「下1次一定會有好的結果」。

許淑華指出，昨晚（10月31日）民眾黨跟國民黨兩黨主席與侯市長等重要人物進行「藍白合」會談，大家看到結果似乎侯市長不願接受全民調，柯市長說如果沒有明確做法就沒有再見面必要，但她個人對這過程倒是「樂觀看待」。

她說，其實前天兩黨黨主席首次協商雖然未觸及總統合作議題，讓大家擔心是不是會有下1次，但看到昨晚已經有第2次會面，可見雙方很積極想要進1步協商，或許雙方對細節還沒有進1步探討，但既然深夜彼此進行2次會談，顯見雙方默契有增加，互信基礎也有再加深，只是對細節還無法確定。

對此她認為，還是期待雙方可以回應地方期待，去除不必要的細節，從大方向去和談，「相信下1次一定會有好的結果的」。