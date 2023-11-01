基隆市民政處長張淵翔（中立者）表示，基隆殯葬所進館亡者數量逐年遞增，人力不足，才會「簡約」部分服務。（張志康攝）

基隆市議會11月1日上午進行民政處的業務報告，但不分黨派議員都緊抓基市殯葬所的維護管理，呈現髒亂、無序以及入殮服務等各方面重炮抨擊。無黨籍市議員林旻勳更引用市長謝國樑的政策，痛批：「乾淨家園、髒亂墓園！」民政處長張淵翔則表示，今年首次將清潔工作外包，明年將更換業者。

市議員痛批殯葬所今年起的清潔工作首度外包，但業者卻執行不力，包括家祭室、小靈堂漏水龜裂，甚至要用水桶接漏，天氣熱禮廳電風扇不轉，電梯沒空調、垃圾充斥，廁所髒亂，家屬見此景情何以堪？

無黨籍議員林旻勳表示，市府推動「乾淨家園」政策，獲得民眾好評，但殯葬所的管理卻顯然是「髒亂墓園」。民進黨籍市議員施偉政也指出，殯葬所近期新設的咖啡機，水源竟來自一旁的公廁自來水。就連國民黨籍的市議員鄭愷玲、郭美秀及連恩典，也對殯葬所的狀況表達不滿，直言殯葬所的入殮服務品質低落，他更曾親眼目擊遺體運送過程竟然雙腳外露。

民政處長張淵翔表示，殯葬所因人力不足，將清潔工作委外經營，去年廠商以210萬元得標，今年底重新招標，對廠商將更嚴謹審慎要求。連恩典建議，人力不夠可以委外或與法院更生合作維護清潔，市府既省錢又可少受責難。

市府民政處指出，殯葬所每年進館亡者遞增，從2020年的3880人快速增加，今年截至9月底已有4393人，預估全年超過5500人，設備及空調機具以及工作人幾乎滿載。為此，今年，今年調整工作範疇，目前受理大體規費200元，工作內容比照雙北，二人一組運送大體至入殮點或告別禮廳，

至於原本的入殮服務，自今年7月起，為往生者準備庫錢及蓮花、元寶等陪葬品，則依雙北市的做法，改由葬儀社或家屬準備。