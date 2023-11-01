保安警察第三總隊第一大隊出動緝菸犬嗅聞低劣菸草存置倉庫。（保安警察第三總隊第一大隊提供／張妍溱台中傳真）

警方查獲時發現，地下菸廠的製造場所環境衛生髒污，一袋袋的低劣菸草堆置有受潮現象。（保安警察第三總隊第一大隊提供／張妍溱台中傳真）

桃園市1對鄭姓父子涉嫌經營地下菸廠，向唐姓肥料供應商購買農作用的低劣菸草製私菸，警方於平鎮、龜山、大溪區等地，破獲2座地下製菸廠及多處菸草倉庫，查扣私菸成品24萬6千支及劣質菸草3275公斤，初估私菸市值近2500萬元，規避菸捐、健康捐金額計1385萬元，全案依《菸酒管理法》移請桃園市政府裁處。

內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊接獲情資發現，唐姓肥料供應商明知低劣菸草下腳肥料提供農作用途，竟罔顧國人健康賣給地下菸廠製作劣質捲菸，經專案小組半年偵蒐菸草流向，發現都被鄭姓父子所收購，並進一步追查其收購後所使用的用途。

警方發現，鄭姓父子收購低劣菸草後，分別於桃園等多處隱密地點，設立地下製菸廠、調味菸絲廠及低劣菸草存置倉庫，使用機動性高的小型製菸機組，開始製造私菸，藉以提高流動性來製造斷點，以躲避警方查緝。

警方查獲時發現，地下菸廠的製造場所環境衛生髒污，所使用農業菸絲下腳肥料低劣受潮且調味香精化料成分不明，更因為製程簡陋致使尼古丁、焦油含量極易超標；鄭姓父子製造私菸以30至40元不等的價格，在市面上販售，逃避高額稅捐、不法獲利；至於有多少私菸流入市面？警方說，鄭嫌不供述，須進一步追查。

警方呼籲，在未受政府及有關單位管控與把關，民眾勿購買來路不明或售價顯不合理之菸品，吸到低劣菸草的私菸對其身體健康危害更甚於合法菸品；民眾若發現地下製菸廠，可向警方及各縣市政府財政局（處）菸酒管理科提出檢舉，共同維護國人健康。

★《中時新聞網》：吸菸有礙健康！