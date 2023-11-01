金馬獎自第54屆開始設立遞獎大使，連續7年發掘不少影壇潛力新秀，藉此讓新人可以提早參與金馬獎活動、見習典禮與拓展國際影展經驗，與電影產業深入交流。今年將由林毓家、夏朧、彭千祐接棒遞獎大使任務，並邀請台灣設計師汪俐伶量身打造大使紅毯禮服。

年僅18歲即以首部短片作品《橋頂少年》拿下今年金穗獎及桃園電影節「最佳演員」獎的林毓家。形容自己在演出時就像是穿梭在各種平行時空的一級玩家，透過每個角色體驗截然不同的人生。他也期待未來可以嘗試鬼片及喜劇演出，對這次能夠接下金馬60遞獎大使任務感到非常興奮與期待。

中法混血的夏朧從16歲開始接觸戲劇學院的薰陶並隨父母旅居世界各地，不僅擴大世界觀也帶給她許多表演上的靈感。選擇在台灣發展的她，不僅以劇集《預知未來》入圍過金鐘獎「最佳潛力新人」，更在《仙女姐姐來我家》擔綱女主角，近期積極跨足大銀幕電影作品，亮眼表現令人期待。

今年與曾敬驊、宋芸樺演出劇集《不良執念清除師》備受海內外觀眾矚目的彭千祐，畢業於台藝大雕塑系，從小沉浸創作，開過藝術聯展，首度跨足演員身分與許光漢演出Netflix首部華語影集《罪夢者》即獲得關注。對彭千祐而言，不管是藝術創作還是表演，都是不斷自我檢視與對話，兩種身分相輔相成，期許未來不只挑戰新的角色，也能在表演中發揮天馬行空的創作能量。