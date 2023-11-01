華為5G旗艦手機Mate 60 Pro採用中芯7奈米製程，並搭載衛星電話功能，目前在大陸熱銷仍「一機難求」，百萬Youtuber「Joeman」加價了1萬花了4萬1500元才買到黑色款，他近期實測該手機最大的賣點「衛星通訊」，嘗試到台灣電信業者都沒訊號的山區，竟然還能打電話，讓他直呼真的是「遙遙領先」。

Joeman在影片中指出，要使用華為Mate 60 Pro衛星通訊，要先準備一張中國電信的SIM卡，並且要跟中國電信開通衛星電話服務才可以使用，首先嘗試在市區通話，在衛星訊號滿格時通話，大約有1到2秒的延遲，音質遠不如一般5G通話，甚至比使用LINE通話還要差，不過衛星電話真正的價值在深山使用，或者海上等沒有訊號覆蓋的地方，Joeman團隊接著進入到深山實測。

Joeman團隊到台灣電信業者都沒訊號的山區，嘗試用華為Mate 60 Pro打衛星電話，訊號有1.2格而且能打電話，通話大概有3.4秒左右的延遲，聲音也會有一點斷斷續續，但至少可以打得出去，所以要做緊急聯絡的話完全沒有問題。

Joeman最後總結，華為Mate 60 Pro的衛星通訊功能真的是「遙遙領先」，台灣電信業者都沒訊號了，用華為手機在戶外還是可以打電話給別人，雖然通話有延遲，音質沒有到很好，但至少可以通話，他也期待明年蘋果iPhone或是其他安卓陣營會不會跟上這個功能。