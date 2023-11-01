為活絡傳統市場商機，彰化市公所連續兩個周末日在4座公有市場舉辦「彰化好市多多．買菜四市順利」聯合促銷活動，將發放面額50元折價券3200張（價值16萬元），以及舉辦競拍與摸彩活動，透過三重優惠來促進市場商機。

彰化市長林世賢指出，彰化市4處公有市場依成立時間分別為民生市場、南門市場、民權市場與華陽市場。雖然傳統市場商機受到民眾消費習慣改變，以及市場轉型等因素衝擊，但仍不乏有超過30、50年經營的老店攤位，歷久不衰。

市公所為促進彰化市場的消費，訂11月4日、5日與11月11日、12日連續兩個周末，在4座公有市場舉辦「彰化好市多多．買菜四市順利」活動，讓年輕一代也體驗到傳統市場的優點，只要周末陪爸媽或長輩來逛市場，就送50元折價券，除了帶動假日親子互動之外，也讓逛市場的好習慣傳承下去。

同時也將舉辦市場競拍活動，凡是於舉辦當天有消費民眾都可以參加競拍，採1元起標，有機會用超優惠價格將市場優質商品帶回家；此外，參加競拍的民眾都可以獲得1張摸彩券，於競拍活動後的摸彩活動中，有機會摸得出豐富的摸彩品。

為了吸引年輕一輩來逛菜市場，彰化市公所邀請知名Youtuber「伊米塔Evita」與彰化在地達人邱明憲，拍攝「彰化市場傳說，一日大揭密」行銷影片，揭露年輕人逛市場意想不到的事。