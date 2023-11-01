勞保破產倒數計時！據最近一次勞保局普通事故精算報告指出，若沒有任何改革，勞保會在2028年破產，立院社會福利及衛生環境委員會今天審查勞動部預算。跨黨派立委提案凍結勞動部勞動保險業務預算，紛紛要求勞動部應提出方案解決勞保破產危機，最後並凍預算100萬元，提出專案報告、定期書面報告後始得解凍。

立委林為洲表示，勞動部只靠撥補難讓勞工放心，仍須靠年改方案進行制度性改革，凍結預算是為了督促勞動部提出方案；立委王婉諭說，勞動部應在專案報告提及過去執行工作項目、未來一年預計推進的具體內容，並定期書面報告。

對此，許銘春坦言，勞保年改涉及千萬名勞工，如她昨天參與活動時，工會就提出「繳少、領多、延後退」方向，各工會想法分歧，加上勞工不像軍公教那麼會理財，只要媒體下了勞保會倒的標題，就會引發基層勞工恐慌，有些人還會趕著提領勞保老年給付，但領完後沒幾天就後悔，勞保年改動輒得咎，將在勞保財務狀況穩定下，持續跟各界討論，再提出有共識、不會人心惶惶的年改方案。

最後決議凍結勞動保險業務100萬元預算，勞動部須提專案報告、定期書面報告始能解凍。