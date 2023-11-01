洪姓男子遭應召集團吸收作為仲介，負責載送應召女子至飯店與男客從事性交易。今年1月間，應召女子曉雲（化名）於高雄鹽埕區某飯店進行性交易時，慘被顧客毆打並呼叫支援；洪男趕抵後準備破門救人，後聞聽飯店櫃檯已經報警，擔心連累被逮，於是將曉雲生死拋之腦後，先行落跑。高雄地院經審理，依妨害風化罪判處5月徒刑，得易科罰金。

根據判決書，高雄市一名男子阿周（化名）於今年1月28日晚間經由網路成功聯繫上應召集團，雙方以4300元達成協議，並最終約定於一處飯店進行性交易。曉雲配合應召站安排，透過LINE與洪姓男子取得聯繫後，由洪男開車載往飯店，事後則留在飯店外等待曉雲。

距離下車時間未過多久，曉雲於電話中稱與阿周在交易過程中發生糾紛，請求洪男前來協助。洪男獲報隨即趕抵飯店，正準備破門救人時，由於聞聽飯店櫃檯人員已經獲悉糾紛，表示要報警處理，洪男擔心自己犯行暴露因此先行駕車離去。

警方透過調閱監視畫面，以及飯店櫃檯人員的指證，查獲案發當下由洪男駕車載著曉雲從事性交易，犯行曝光；案經高雄市政府警察局鹽埕分局報告高雄地檢署偵查起訴。

高雄地院審理時，洪男仍否認犯行。法官依據曉雲所提供的對話記錄為佐證，有次顯示二人並非朋友關係，另審酌洪男曾涉妨害風化之前科，最終依圖利媒介性交罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。