尋求連任的國民黨立委馬文君近期捲入國造潛艦洩密爭議，遭綠營猛烈攻擊。《TVBS》今（1）日公布馬文君所在的南投縣立委第1選區民調，結果顯示，馬的支持度高達4成，遠勝主要對手、民進黨參選人蔡銘軒。

《TVBS》今公布南投縣第1選區立委民調，馬文君的支持度為40%，蔡明軒26%，勞動黨許文忠與無黨籍林金潭，支持度分別為2%、3%，另外，有29%民眾未做出決定。而在年齡支持度上，馬文君也呈現領先，其中，她在40至49歲民眾的支持度為55%，高於蔡銘軒的27%；50至59歲支持度48%，領先蔡銘軒23個百分點；而蔡明軒在30至39歲民眾的支持度最高，為35%，但仍落後馬文君5個百分點。

本次調查是《TVBS民意調查中心》於112年10月25日至31晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1162位20歲以上設籍南投縣立委第一選區民眾，其中拒訪為202位，拒訪率為17.4%，最後成功訪問有效樣本960位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。